Proseguono gli interventi dell’Amministrazione comunale di Ladispoli per la cura e la sicurezza del verde pubblico.

Ladispoli, verde pubblico: al via il censimento degli alberi e i trattamenti per le piante malate. Previste nuove piantumazioni –

Sono iniziati il censimento delle alberature e i trattamenti endoterapici sulle piante malate. È inoltre in preparazione una relazione tecnica sugli alberi secchi o che presentano condizioni di elevata criticità, con l’obiettivo di procedere, dove necessario, agli abbattimenti e alle successive nuove piantumazioni.

“Con il censimento avremo un quadro più preciso del patrimonio arboreo cittadino, potendo programmare meglio manutenzioni, controlli e interventi. Vogliamo prenderci cura del verde in modo sistematico, con attenzione alla salute delle piante e alla sicurezza dei cittadini”, dichiara l’assessore ai Lavori pubblici, Marco Pierini.

Il censimento prevede l’identificazione e la geolocalizzazione degli alberi, mentre i trattamenti endoterapici consentono di intervenire in modo mirato sulle patologie per le quali questa tecnica risulta indicata.

Le attività sono già partite in diverse strade e aree verdi della città e proseguiranno fino al completamento degli interventi programmati.

“Dove le valutazioni tecniche evidenzieranno alberi secchi o non più recuperabili in condizioni di sicurezza, interverremo in maniera responsabile. Agli abbattimenti necessari seguiranno nuove piantumazioni, perché la tutela dei cittadini deve andare di pari passo con il rinnovo e il rafforzamento del patrimonio verde di Ladispoli”, aggiunge Pierini.

L’Amministrazione comunale continuerà a seguire le attività fino al loro completamento, con l’obiettivo di rendere il verde pubblico più curato, sicuro e funzionale alla qualità della vita della comunità.