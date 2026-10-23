Il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti ringrazia la Multiservizi Caerite per aver calendarizzato ed eseguito un intervento non più rimandabile

Pulizia approfondita di tutto il marciapiedi di via Doganale –

“Pulizia accurata di tutto il marciapiedi della via Doganale a Valcanneto. Un intervento importante che restituisce decoro e sicurezza ai pedoni che quotidianamente attraversano questo lungo tratto di strada, importante arteria di collegamento stradale tra diverse frazioni del nostro territorio”. A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, che aggiunge:

“Nei giorni scorsi avevo chiesto alla nostra società Municipalizzata, la Multiservizi Caerite, di poter calendarizzare un intervento dettagliato e approfondito. Ringrazio per tanto il Direttore Generale Linda Ferretti per la consueta disponibilità e immediata operatività e per aver dato seguito ad una precisa richiesta su una zona della nostra città molto importante, così come auguro un buon lavoro a tutto il personale del verde pubblico, che ogni giorno lavora nel nostro territorio e su tutto il verde cittadino”.