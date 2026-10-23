Il 26 ottobre, nell’ambito di “Mare Aperto 26”, una simulazione di soccorso in uno scenario catastrofico. In campo nave Atlante, Protezione Civile, Croce Rossa, ARES 118 e altre organizzazioni per mettere alla prova la risposta alle emergenze.

Civitavecchia, la Marina Militare si prepara a una maxi emergenza sanitaria: esercitazione nel porto –

CIVITAVECCHIA – Prepararsi ad affrontare un’emergenza sanitaria di vaste proporzioni, mettendo alla prova la capacità di intervento, il coordinamento dei soccorsi e la collaborazione tra strutture militari e civili. È questo l’obiettivo dell’importante esercitazione che si svolgerà lunedì 26 ottobre nel porto di Civitavecchia, nell’ambito di “Mare Aperto 26”, l’attività addestrativa della Marina Militare.

Al centro della simulazione ci sarà la gestione di un’emergenza sanitaria conseguente a un evento catastrofico, in uno scenario particolarmente complesso, caratterizzato da gravi difficoltà nei collegamenti terrestri e da criticità nelle strutture sanitarie.

Una situazione che richiederà l’attivazione di un sistema di soccorso integrato, capace di garantire assistenza sanitaria, tempestività degli interventi e coordinamento tra le diverse organizzazioni coinvolte.

Un ruolo centrale sarà affidato a nave Atlante della Marina Militare, dotata di un’area ospedaliera, che rappresenterà una delle risorse sanitarie impiegate nella simulazione. Parallelamente, la componente anfibia della Marina Militare provvederà all’allestimento di un Posto Medico Avanzato, struttura destinata a riprodurre le operazioni di prima assistenza e gestione dei pazienti in un contesto emergenziale.

L’esercitazione consentirà di verificare concretamente alcune delle procedure fondamentali nella gestione delle maxi emergenze: dal triage, attraverso il quale viene stabilita la priorità degli interventi sanitari, all’organizzazione della catena dei soccorsi, fino alle comunicazioni di emergenza e al raccordo con il sistema sanitario territoriale.

Determinante sarà la collaborazione tra le diverse componenti impegnate nelle operazioni. Accanto alla Marina Militare parteciperanno infatti elementi della Protezione Civile, della Croce Rossa Italiana, del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta, della Capitaneria di Porto e di ARES 118.

Una partecipazione congiunta che evidenzia l’importanza di un sistema di risposta capace di integrare competenze, professionalità e risorse differenti, soprattutto quando un evento straordinario rischia di compromettere il normale funzionamento dei servizi essenziali.

L’attività addestrativa rappresenterà quindi un’occasione per verificare l’efficacia delle procedure operative e rafforzare la capacità di risposta coordinata, con particolare attenzione alla rapidità degli interventi e alla gestione delle situazioni più critiche.

Il porto di Civitavecchia diventerà così, per una giornata, il teatro di una simulazione nella quale la preparazione militare incontrerà l’organizzazione del soccorso civile, con un obiettivo comune: migliorare la capacità di affrontare emergenze complesse e garantire un’assistenza tempestiva ed efficace alla popolazione.

Un’esercitazione che richiama l’attenzione su un principio fondamentale della gestione delle emergenze: la sicurezza e la tutela della vita umana dipendono non soltanto dalla disponibilità di mezzi e strutture, ma anche dalla capacità delle istituzioni e degli operatori di agire insieme, in maniera coordinata e tempestiva.