Cerveteri, grave scontro in via Settevene Palo: tre auto coinvolte, ferito un giovane

CERVETERI – Per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, ieri, un violento tamponamento a catena ha coinvolto tre autovetture nel tratto rettilineo a poche centinaia di metri dallo svincolo autostradale.

​Ad avere la peggio è stato un giovane che viaggiava a bordo della prima auto colpita. A causa dei forti traumi riportati nell’urto, il ragazzo è stato prontamente soccorso dai sanitari del 118 e trasportato d’urgenza in ospedale per gli accertamenti del caso.

​Secondo le prime ricostruzioni della Polizia Locale di Ladispoli, l’incidente sarebbe stato causato da un veicolo sopraggiunto ad alta velocità. Subito dopo l’impatto, il conducente responsabile del tamponamento si sarebbe allontanato, facendo perdere le proprie tracce. Gli agenti della Municipale hanno effettuato i rilievi scientifici e stanno analizzando le testimonianze e le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per risalire all’identità del conducente in fuga.