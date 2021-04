Ladispoli: ufficializzato l’ingresso di Forza Italia nella coalizione del sindaco Grando

Share Pin 1 Condivisioni

A sugellare il rapporto prima l’ingresso dei consiglieri Risso e Fioravanti e oggi il conferimento della delega alle politiche giovanili a Edoardo Petrone

L’amministrazione Grando scalda i motori in vista della prossima tornata elettorale.

Dopo il passaggio delle settimane scorse dei consiglieri Risso e Fioravanti a Forza Italia, ora il partito di Silvio Berlusconi entra ufficialmente nella coalizione di centrodestra.

A sugellare questo nuovo rapporto il conferimento della delega alle politiche giovanili a Edoardo Petrone alla presenza del coordinatore provinciale di Forza Italia, l’onorevole Alessandro Battilocchio.

“Anche durante la scorsa campagna elettorale – ha detto Grando – avevamo lavorato per un centrodestra unito ma non si è potuto fare”, ora però, “grazie anche a Battilocchio, sempre presente, Forza Italia è entrata di diritto e con una certa forza in amministrazione”.

E con la prossima tornata elettorale si aprirà “una stagione importante per tutti” dove FI sarà un “pilastro importante”.

“Si tratta di un passo importante”, ha aggiunto l’onorevole Alessandro Battilocchio. “Ci sono dei momenti che sono al tempo stesso punti di arrivo e di partenza e questo è uno di quei momenti”.

Ovviamente, per capire se tutti i partiti di centrodestra correranno insieme, bisognerà capire se il “rebus” FdI sarà sciolto. Da un lato ci sono Cavaliere e Ardita ormai fuori dalla maggioranza di governo della città, dall’altra parte Marchetti e Marongiu che hanno sempre continuato a dare il loro sostegno all’amministrazione Grando.

LA PRESENTAZIONE DEL DELEGATO ALLE POLITICHE GIOVANILI, EDOARDO PETRONE

Riflettori puntati anche sul neo delegato alle Politiche giovanili che proprio questa mattina in aula consiliare ha assunto ufficialmente l’incarico.

“Forse in questi anni il mondo delle politiche giovanili non è stato affrontato abbastanza. Lo facciamo ora, in un momento delicato, come quello che stiamo vivendo e lo facciamo con la collaborazione di Edoardo che ha tanta voglia di fare”, ha proseguito il primo cittadino.

“Porteremo la voce dei giovani e cercheremo di coinvolgere i nostri coetanei che non si sono sentiti parte della polis della città”, ha proseguito il neo delegato Petrone.

“Il mio obiettivo è far sentire tutti i ragazzi di Ladispoli parte di questa città”.

