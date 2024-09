Ladispoli: tornano in biblioteca gli incontri di Filosofarte

Tornano in Biblioteca gli incontri di Filosofarte: con Ri-Trovarsi… Storie in essere, si dà il via ad un percorso esperienziale dedicato alla pratica della Filosofia come Arte di essere Dalla Conoscenza di Sé alla Pratica di Vita.

Vista la grande partecipazione e l’interesse riscontrato nei precedenti appuntamenti di Filosofarte, abbiamo deciso di aprire gli incontri a tutti i curiosi, di ogni età, che sentano interesse per la filosofia vissuta come opera “trasformattiva”, volta a nutrire la consapevolezza in relazione.

Nelle storie di vita si esprime una melodia di sottofondo che tutto unisce: umanità.

Nel sentire la vita con spirito spensierato, emergono rotte che guidano nella complessità della vita.

Coinvolgendo le voci di opere artistiche e conoscenze filosofiche del panorama occidentale/orientale, Ri-trovarsi invita a partecipare, con spirito di meraviglia, accogliendo il valore della riflessione creativa unita al sentirsi, all’immaginazione, alla forza di volontà.

Gli incontri si terranno tutti i mercoledì dal 25 settembre al 30 ottobre dalle 9:30 alle 11:30, con il seguente programma:

25 Settembre Ri Trovarsi … Immagini che narrano

2 Ottobre Corpo a corpo con la propria storia… Improvvisazioni

9 Ottobre Il sé … si racconta, ascolta e osserva

16 Ottobre Il punto nel cuore … Scrivere di sè

23 Ottobre Rete. Sguardi in relazione

30 Ottobre Nell’Unicità il senso di Comunione

“Noi non siamo solo quel che mangiamo e l’aria che respiriamo. Siamo le storie che abbiamo sentito, le favole con cui ci hanno addormentato da bambini, i libri che abbiamo letto. Sebbene molti usino le storie come puro intrattenimento esse sono, nel senso più antico, un’arte curativa”.

(Tiziano Terzani)

Il progetto, realizzato con il sostegno della Regione Lazio per Biblioteche, Musei e Archivi – Piano annuale 2023, L.R. 24/2019, è ideato da Aperta Parentesi e gli incontri sono curati da Donatella Silvia Rossi, sociologa e filosofArtista insieme a Fabiana Ponzi, esperta di teatro terapia.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria ai contatti della Biblioteca; non è necessario aver partecipato ai precedenti incontri per iscriversi.