Condividi Pin 3 Condivisioni

Lunedì, dopo l’ok definitivo e ufficiale da parte della Asl, si procederà alla revoca dell’ordinanza di non potabilità

Ladispoli, torna potabile l’acqua a Piazza delle Sirene –

Buone notizie per i residenti di Piazza delle Sirene e vie limitrofe. L’acqua è finalmente tornata potabile, anche se per l’ufficialità bisognerà attendere ancora lunedì.

Le ultime due analisi effettuate sulle fontanelle dell’acqua hanno dato esito positivo con la Asl che nei giorni scorsi ha informato in via preliminare il Comune del ritorno della potabilità dell’acqua e dell’invio del parere positivo già per lunedì.

Ad annunciarlo questa mattina a Cambia il Mondo, la trasmissione di Centro Mare Radio condotta da Fabio Bellucci, è stato il delegato al servizio idrico Filippo Moretti.

“In queste settimane – ha spiegato Moretti – abbiamo effettuato un’indagine capillare casa per casa, condominio per condominio per individuare dove fosse il problema”.

“Ad oggi – proseguito il consigliere delegato al servizio idrico – non ci sono certezze ma le mosse effettuate sembrano aver funzionato”.

Una delle ipotesi che prende piede è la possibile riapertura di abitazioni, in zona, ad oggi poco frequentate.

Con l’emergenza sanitaria ancora in corso, le normative anti covid, non è infatti da escludere che alcuni villeggianti che non trascorrevano da tempo le proprie vacanze a Ladispoli abbiano invece scelto la città balneare come meta dove trascorrere le vacanze estive 2020.

“Pensiamo – ha spiegato Moretti – che la riattivazione di cisterne e pozzi che non venivano utilizzati da tempo abbia potuto causare questo problema”.

Motivo per il quale il consigliere delegato, insieme ai tecnici e agli uffici preposti della Flavia Servizi ha già inviato e provveduto a comunicare e a raccomandare i residenti della zona, le manovre da eseguire in caso di riattivazione di utenze ferme da diverso tempo.