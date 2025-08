Ladispoli si Prepara a Ferragosto: arriva l’ordinanza del Sindaco per una festa in sicurezza

L’ordinanza di Ferragosto a Ladispoli: cosa bisogna sapere

Ladispoli è una città molto frequentata dai turisti, soprattutto in estate, quando le spiagge sono molto affollate. Per garantire che tutti possano godersi le spiagge in sicurezza e nel rispetto dell’ambiente, il Comune ha deciso di adottare alcune regole speciali per il periodo di Ferragosto, che si svolge il 14 e 15 agosto 2025.

Perché questa ordinanza?

Durante Ferragosto, molte persone si intrattengono oltre l’orario di balneazione, accendendo falò e lanternini cinesi, attività che possono essere pericolose e causare danni all’ambiente e alle persone. Per evitare incidenti e mantenere le spiagge pulite e sicure, il Comune ha deciso di vietare alcune attività.

Cosa si può e cosa non si può fare?

Divieto di accesso alle spiagge : dalle 19:30 del 14 agosto fino alle 20:30 del 15 agosto, non sarà possibile entrare sugli arenili pubblici, specialmente nelle zone vicino al Bosco di Palo e alla Palude di Torre Flavia.

: dalle 19:30 del 14 agosto fino alle 20:30 del 15 agosto, non sarà possibile entrare sugli arenili pubblici, specialmente nelle zone vicino al Bosco di Palo e alla Palude di Torre Flavia. Divieto di campeggio e falò : è vietato accendere falò e campeggiare sulle spiagge in questi giorni.

: è vietato accendere falò e campeggiare sulle spiagge in questi giorni. Divieto di vendere materiali infiammabili : non si potranno vendere o portare materiali che possano scatenare incendi.

: non si potranno vendere o portare materiali che possano scatenare incendi. Divieto di lanternini cinesi : non sarà permesso far volare le lanterne cinesi, perché sono difficili da controllare e possono causare incendi.

: non sarà permesso far volare le lanterne cinesi, perché sono difficili da controllare e possono causare incendi. Chiusura del Parco del Bosco di Palo Laziale: il parco sarà chiuso il 14 e 15 agosto.

Eccezioni:

La spiaggia di Marina di Palo sarà aperta fino alle 01:30 del 15 agosto, per alcune iniziative comunali.

Chi controlla?

La Polizia Locale e le Forze dell’Ordine si occuperanno di far rispettare queste regole.

Sanzioni

Chi non rispetta le regole può essere multato da 25 a 500 euro.