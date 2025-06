Ladispoli, Scuolambiente: conclusione dei progetti presso l’IC Ilaria Alpi –

Presso l’I.C. Ilaria Alpi, l’associazione Scuolambiente ha concluso i progetti svolti con le classi 1C, 1E, 2D e 2E con l’esposizione da parte dei ragazzi dei loro elaborati. Le due prime hanno partecipato al progetto “Vivere il mare” volto ad approfondire la conoscenza dell’ambiente marino con le sue caratteristiche e la sua biodiversità. I ragazzi hanno anche riflettuto sul rapporto tra l’uomo e il mare nell’uso sostenibile delle sue risorse senza modificare gli equilibri dell’ecosistema.

Le due seconde hanno partecipato al progetto “Io mangio sano” che si proponeva di far approfondire ai ragazzi la necessità di un’alimentazione sana e consapevole. Hanno anche riflettuto su concetti fondamentali come la stagionalità, la produzione a km 0, gli imballaggi e l’etichettatura, lo spreco e la fame.

Per entrambi i progetti i ragazzi hanno prodotto cartelloni, presentazioni in power point, podcast dimostrando di aver elaborato i temi proposti in modo approfondito e consapevole.

L’associazione ringrazia tutti gli insegnanti che hanno aderito ai progetti e hanno guidato i ragazzi nell’elaborazione dei loro prodotti.