Ladispoli: sabato 26 presentazione del servizio “LIS E- Lisir , dedicato alle persone sorde

Arriva E-Lisir, l’app che aiuta i sordi a comunicare con la Lis

“Con una semplice app riusciremo a ridurre le barriere che spesso i cittadini sordi, si trovano ad affrontare, nel vivere quotidiano”. Con queste parole il delegato al progetto “Ladispoli una città che sa ascoltare”, Marco Cecchini, ha annunciato che sabato 26 ottobre alle ore 11:00 presso l’aula consiliare del Comune di Ladispoli in piazza Falcone verrà presentato E-Lisir, il servizio di Video Interpretariato LIS.

“Grazie ad E-Lisir – ha proseguito Cecchini – gli uffici comunali, le farmacie, la biblioteca comunale e la polizia locale saranno resi accessibili alle persone sorde. Il servizio, fornito dalla Società Evoluzione Lis, permetterà, per mezzo di tablet e in tempo reale, di aiutare la persona sorda con una chiamata da remoto in video ad un interprete LIS, in modo tale da relazionarsi in totale autonomia. Un ringraziamento particolare al sindaco Alessandro Grando, a tutta l’Amministrazione e Valentina Manca, che da tempo collabora al progetto, per questo ulteriore passo avanti verso l’inclusione e la realizzazione di “Ladispoli una città che sa ascoltare”. Nelle prossime settimane Luca Rotondi, presidente di Emergenza Sordi Aps, curerà la formazione del personale sia di E-Lisir che l’app Municipium riservata alla Polizia Locale per le chiamate di emergenza stradale.”.

L’ evento sarà reso accessibile grazie alla presenza di un interprete Lis.