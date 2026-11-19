Il metodo Vincent(e). L’alberologia, le mie radici, le mie, le mie vittorie, Ribalta Edizioni

In dialogo con Igor Artibani

In collaborazione con Emporio Roma Store Ladispoli

“Dai primi ricordi d’infanzia in Francia ai successi leggendari con la Roma di Totti emerge il ritratto del campione del mondo Vincent Candela. Tra vita vissuta e imprese sul campo, scopriamo una verità più profonda: ogni grande traguardo non è mai un caso, ma il frutto di un processo organico e universale. È qui che la parabola di Vincent si intreccia indissolubilmente con il “Metodo Alberologico” di sua moglie, Mara Pacifico. In un racconto atipico che procede lungo un doppio binario, la vita del calciatore amato dai tifosi diventa il terreno fertile per una nuova prospettiva verso la rivalutazione del potenziale umano accessibile a ogni lettore. Attraverso lo scambio costante tra la teoria di Mara e la pratica di Vincent, il libro esplora i tre stadi essenziali di ogni crescita: Il Radicamento, La Fioritura, Il raccolto. Dallo stadio Olimpico alle nuove sfide come campione di padel, Vincent Candela non offre solo memorie, ma un esempio concreto di come l’ispirazione e la conoscenza di sé possano trasformare il talento in destino. Un viaggio tra campo e spirito, dedicato a chiunque voglia scoprire gli strumenti per far fiorire la propria vita.”