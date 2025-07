Tante le segnalazioni di casi di violenza simili, ma anche corse in auto sul lungomare

Ladispoli, rissa a viale Italia: residenti al limite –

L’ennesima rissa serale tra le vie centrali di Ladispoli: due gruppi di giovanissimi si sono così scontrati sul corso principale di viale Italia davanti a famiglie e passanti.

Una situazione insostenibile che non passa di certo inosservata agli abitanti del quartiere centrale della città. Il giudizio che traspare è unanime: mancano i controlli.

Sui social si susseguono segnalazioni e denunce: in molti lamentano interventi lenti dopo le segnalazioni alle forze dell’ordine. Tutti sottolineano il degrado: è solo di pochi giorni fa la sollevazione dei residenti contro le corse folli in auto sul lungomare anche con la presenza di bambini lungo le strade.

Sul caso di ieri sera non ci sarebbero state invece segnalazioni e i giovani, evidentemente non feriti gravemente, si sono dileguati. La preoccupazione rimane: non sono casi sporadici e l’estate è appena all’inizio.