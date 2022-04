L’iniziativa si è svolta nei giorni scorsi nella spiaggia tra La Posta Vecchia e Marina di San Nicola in collaborazione tra Marevivo e il team dell’hotel

Ladispoli: rimossi quasi 50 chili di rifiuti dalle spiagge grazie a Marevivo –

Oltre 46 chili di rifiuti indifferenziati e 2 chili di plastica. Questo il bilancio della pulizia della spiaggia tra La Posta Vecchia e Marina di San Nicola effettuata nei giorni scorsi dai volontari di Marevivo con la collaborazione del team della Posta Vecchia, nell’ambito dell’iniziativa “Adotta una spiaggia” che prevede attività di pulizia, osservazione e valorizzazione di decine di spiagge in tutta Italia e che vede Marevivo collaborare con il Gruppo Pellicano Hotels.













E sebbene il tratto di spiaggia che va dalla Posta Vecchia a Marina di San Nicola sia abbastanza isolato e poco frequentato, soprattutto durante il periodo invernale, i rifiuti che vi si accumulano, complici anche le mareggiate, sono notevoli, come ha dimostrato l’intervento dei volontari di Mrevivo. «Grazie all’impegno profuso nelle varie attività di pulizia delle tre spiagge adottate dal gruppo, siamo riusciti a raccogliere più di 300 chili di rifiuti solo nel corso del 2021», ha spiegato il responsabile relazioni istituzionali di Marevivo, Raffaella Giugni. «Un traguardo importante, perché per noi di Marevivo proteggere una spiaggia significa proteggere tutto un ecosistema, la spiaggia infatti è la casa di centinaia di animali. La campagna “Adotta una spiaggia” è un progetto che ci sta molto a cuore proprio perché vuole sensibilizzare le persone a guardare la spiaggia non come qualcosa da sfruttare nei mesi estivi, ma come un ecosistema ricco di biodiversità da tutelare tutto l’anno».

L’iniziativa che si è svolta nei giorni scorsi rientra nell’ambito del programma di sostenibilità del Gruppo Pellicano, il Dolce Far Bene, che coinvolgerà i tre hotel del gruppo (La Posta Vecchia di Palo Laziale, Il Pellicano di Porto Ercole e il Mezzatorre Hotel & Thermal Spa di Ischia) in numerose iniziative ambientali.

«Mai come in questo momento storico è importante essere coscienti dell’ambiente che ci ospita, e proprio per questo motivo continuiamo con le nostre azioni di sostenibilità anche grazie alla felice collaborazione con Marevivo», ha detto Marie-Louise Sciò, CEO & Direttore Creativo Pellicano Hotels.

«Pensiamo che la salvaguardia del mare e dell’ambiente sia fondamentale per il nostro futuro e siamo felici di impegnarsi insieme al team dei nostri tre hotel in azioni concrete riguardanti i territori che viviamo quotidianamente».

«Un apprezzamento per la proposta che il Comune appoggia con entusiasmo e un ringraziamento per l’impegno nella salvaguardia dell’ecosistema marino», ha commentato il sindaco Alessandro Grando.

«Come amministrazione comunale di Ladispoli siamo da sempre vicini alle iniziative proposte da Marevivo a tutela dell’ambiente: sono iniziative che contribuiscono, in varie forme, alla creazione e consolidamento di una giusta “coscienza ecologica” anche nelle nuove generazioni».