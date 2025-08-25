Appuntamento ore 21:15

Ladispoli, rassegna culturale “La Grottaccia”: stasera ultimo appuntamento dedicato a Pierpaolo Pasolini –

Questa sera alle ore 21:15, nella splendida cornice dello spazio archeologico “La Grottaccia”, ultimo appuntamento con la rassegna culturale estiva patrocinata dal Comune di Ladispoli in collaborazione con La Valigia dell’Attore.

In scena uno spettacolo di Matteo Fratarcangeli dedicato alla figura di Pierpaolo Pasolini, dal titolo “L’uomo mercificato ed omologato”.

L’opera pone l’attenzione sulla visione consumistica della società e invita a riflettere – non solo sul pensiero di Pasolini – ma sopratutto sulla nostra contemporaneità, su noi stessi, su tutto quello che ci circonda. Collocarsi significa esaltarsi, chiudersi significa abbattersi: una società che vive passivamente il suo istante è una società che si indirizza su dei propositi imposti, contemplati perché

inerme nel definire la propria identità.

Ingresso gratuito.