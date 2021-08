Le associazioni sportive avranno tempo fino al primo settembre per presentare le domande

Ladispoli: pubblicato l’avviso per l’uso delle palestre scolastiche –

Le associazioni sportive hanno tempo fino al primo settembre per poter presentare domanda per richiedere l’uso delle palestre scolastiche. Le associazioni potranno usare le strutture da ottobre 2021 a giugno 2022.

E tra le palestre da poter usare, non c’è quella della Corrado Melone, almeno per ora. Come spiegato anche nell’avviso, infatti, il dirigente scolastico, Riccardo Agresti, “ha comunicato che, per l’intero anno scolastico 2021/2022, la palestra sarà utilizzata per la refezione scolastica. Qualora dovessero pervenire al Comune di Ladispoli comunicazioni e/o decisioni differenti da parte del succitato dirigente, il bando pubblico sarà suscettibile di modifiche e/o rettifiche”.

Non sarà disponibile nemmeno la palestra della Giovanni Paolo II “in quanto viene utilizzata, già dall’anno scorso, dall’istituto scolastico Ladispoli 1, per collocarvi arredi e mobilio al fine di liberare le aule dai suddetti arredi ed assicurare il necessario distanziamento fra alunni, in ossequio alla normativa anti contagio da covid 19”.

La domanda dovrà essere presentata in plico chiuso recante la dicitura esterna “Domanda di partecipazione all’avviso pubblico per la concessione in uso temporaneo, anno 2021/2022, delle palestre, dei locali scolastici e degli spazi verdi annessi agli istituti scolastici di proprietà del comune di Ladispoli”, nel caso di consegna a mano al protocollo del Comune di Ladispoli.

La domanda potrà essere inviata anche tramite pec a [email protected], entro e non oltre il giorno 01/09/2021 alle 12