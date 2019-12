Condividi Pin 1 Condivisioni

sarà possibile segnalare qualunque situazione di disagio

Ladispoli, Prociv attiva numero per le emergenze

La Protezione Civile di Ladispoli vista l’allerta meteo, diramata per la giornata di ieri, sabato 21 ed oggi, domenica 22 dicembre, con previsione di venti da forti a burrasca, e considerato che l’allerta meteo rimarrà attiva fino a stasera, consiglia vivamente di non transitare nelle aree pubbliche con presenza di alberi per tutta la durata dell’allerta e di assicurare stabilmente o rimuovere da finestre e balconi elementi mobili quali piante, coperture, strutture provvisorie o qualsiasi oggetto che possa essere trasportato via dal vento.

In caso di necessità o per segnalare situazioni di pericolo la cittadinanza può contattare il numero per le emergenze

347 63 56 856.