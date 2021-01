Share Pin 13 Condivisioni

Ladispoli, potati gli alberi di Via Fiume

Potati gli alberi di Via Fiume a Ladispoli.

Come già annunciato dall’amministrazione comunale del Sindaco Alessandro Grando, per voce dell’assessore ai lavori pubblici e verde urbano Veronica De Santis, al termine dello scorso mese di dicembre, sono infatti iniziate in città le operazioni di potatura degli alberi ad alto fusto.

Come anche annunciato dallo stesso assessore, nella giornata di ieri si è portata a termine Via Fiume, uno dei tratti più critici, strada posta al centro della città.

Soddisfazione espressa da parte dei cittadini residenti per il lavoro svolto, nel segno della manutenzione e valorizzazione del luogo.