Condividi Pin 7 Condivisioni

Ladispoli, possibili riduzioni o interruzioni del flusso idrico nelle ore notturne

L’amministrazione comunale informa che, per completare i lavori avviati nel pozzo Statua, potrebbero verificarsi nelle ore serali e notturne alcune riduzioni o interruzioni del flusso idrico.

I disagi potrebbero accadere per permettere lo svolgimento in totale sicurezza dei lavori di manutenzione, nel corso dei quali sarà necessario sospendere brevemente l’erogazione dell’energia elettrica che alimenta gli impianti delle pompe di prelevamento dell’acqua potabile. L’amministrazione ha scelto di effettuare gli interventi nelle ore serali e notturne per ridurre al minimo i disagi alla popolazione di Ladispoli.