I 30mila euro rimanenti verranno distribuiti in base ad una graduatoria su 661 nuclei rimasti fuori

Buoni spesa, a Cerveteri ne sono stati distribuiti 1288

Sono 2312 le domande arrivate a Piazza Risorgimento per i buoni spesa. Un numero che avrebbe richiesto almeno 550mila euro, ma a disposizione del comune ve ne erano solo 350mila.

“Per questo – ha spiegato i sindaco Pascucci nella diretta social – abbiamo stabilito dei criteri. Molte persone avevano comunicato la loro pensione, il loro reddito, altri avevano omesso queste specifiche. Avevamo detto che avremmo distribuito i buoni subito a tutti i casi A, quelli seguiti dai servizi sociali, dopo una valutazione dei servizi sociali stessi e che avremmo pagato tutti quelli che avevano ottenuto un reddito zero”.

“Non sono mancate – ha aggiunto – le polemiche da parte di alcuni cittadini. Le domande, mi preme spiegarlo, si basano su autocertificazione. Non potevamo distinguere chi conoscevano di persona o chi no. Abbiamo dato contributi a nuclei familiare senza entrate e stiamo terminando oggi. Ha ricevuto una valutazione zero chi usufruisce di 104, bonus bebè, chi aspetta i 600 euro ma non li ha ancora ricevuti, chi è stato messo in cassa integrazione, ma ancora non l’ha ricevuta”.

I nuclei familiari senza entrate che hanno ricevuto i buoni sono 1288 per un totale 318mila euro circa.

“Ci sono persone – spiega il sindaco – che hanno rinunciato, persone che si sono sbagliate, persone che hanno presentate doppia domanda. Entrando nello specifico delle 2312 domande pervenute 185 erano relative al caso A, ovvero seguite dai servizi sociali, 1242 al caso B, ovvero COVID, 885 ai lavori non riconducibili, C. 661 nuclei familiari, che hanno un minimo di reddito, sono stati messi in graduatoria”.

Pascucci ha poi spiegato come saranno utilizzati i 30mila euro rimanenti.

“Sarà deciso con delibera di giunta (si terrà domani) attraverso la quale decideremo i criteri per stabilire la graduatoria relativa a 661 nuclei rimasti fuori”.