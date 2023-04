Il primo appuntamento è giovedì 27 aprile alle ore 16:30 e sarà dedicato ai bambini da 0 a 6 anni

Ladispoli, 'Piccole Letture di Primavera' alla Biblioteca Comunale Peppino Impastato

La Biblioteca comunale di Ladispoli “Peppino Impastato” inaugura un nuovo ciclo di letture di Nati Per Leggere con Piccole letture di primavera, letture a bassa voce per bambini da 0 a 6 anni a cura del Gruppo Volontari Nati per Leggere di Ladispoli, appena costituito e già pronto a collaborare con la Biblioteca e a diffondere la lettura su tutto il nostro territorio.

Come ormai molti di voi sanno, il programma Nati Per Leggere si preoccupa di spiegare in maniera chiara e scientifica che ogni bambino è nato per leggere, sin dalla più tenera età: leggere insieme al proprio bambino, tutti i giorni anche per pochi minuti, ci permette di stabilire con lui un legame importante, ne migliora la vita emotiva e lo sviluppo intellettuale, arricchisce il suo mondo interiore, il suo linguaggio, le sue idee e le sue immagini mentali.

La lettura fatta a bassa voce al proprio piccolo è un gesto d’amore molto semplice, ma che contribuirà a renderlo un giovane adulto abituato all’ascolto e probabilmente anche un futuro lettore!

Il primo appuntamento di primavera si terrà giovedì 27 aprile alle ore 16:30 e sarà dedicato ai bambini da 0 a 6 anni, la partecipazione è libera e gratuita ma è necessaria la prenotazione ai contatti della Biblioteca o semplicemente rispondendo a questa email.

Vi invitiamo a partecipare numerosi e, con l’occasione, a visitare la nostra Sala Ragazzi, sempre ricca di libri e curiosità.