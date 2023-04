Ladispoli, Panzini: “Al PalaSorbo domenica 16 aprile si svolgeranno tre importanti eventi di karate” –

“Domenica 16 aprile al Palasorbo di via delle Primule sono previsti tre prestigiosi eventi di karate che richiameranno un folto pubblico di appassionati delle arti marziali da tutta Italia”.

Con queste parole il consigliere comunale Lorena Panzini, delegata all’organizzazione, attività e funzionamento del Palazzetto dello sport, ha presentato la manifestazione che si svolgerà nell’impianto di Ladispoli, diventato sempre più la sede di eventi sportivi di caratura nazionale.

“Sono in programma – prosegue Lorena Panzini – le qualificazioni del Campionato Italiano esordienti Kata e kumite, per ragazzi della fascia di età 12-13 anni, in palio ci sono le finali nazionali che si svolgeranno ad Ostia il 6-7 maggio al Palapellicone. Poi sarà la volta degli incontri per le qualificazioni del Trofeo CONI, sempre per karateki di 12 e 13 anni, i vincitori si qualificheranno per la finale di Costa Adriatica dal 21 al 24 settembre. Infine, assisteremo alle sfide per il Campionato Regionale PARAKARATE. Una giornata di sport, realizzata dalla FIJLKAM COMITATO LAZIO KARATE nella persona di Vincenzo Riccardi che ringrazio profondamente e con il Patrocinio del Comune di Ladispoli. Invitiamo tutti i cittadini e gli appassionati di sport a seguire con interesse la manifestazione nell’impianto di via delle Primule”.