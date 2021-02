Share Pin 5 Condivisioni

Sopralluogo del sindaco di Ladispoli, Alessandro Grando questa mattina al cantiere dove sorgerà il palazzetto dello sport

Ladispoli: palazzetto dello sport, lavori avanti tutta

Procedono in maniera spedita i lavori per la realizzazione del Palazzetto dello Sport in via delle Primule. Questa mattina gli operai della ditta incaricata della realizzazione dell’opera (a costo zero per le casse comunali) ha effettuato una prima gettata là dove saranno realizzati i muri di contenimento.

Il cantiere è stato inaugurato tre settimane fa alla presenza di diversi esponenti politici e sportivi sia a livello locale, regionale che nazionale.

“Un impianto moderno e funzionale – ha commentato il sindaco Grando – che sarà pronto entro un anno”.

“Una risposta alle tante realtà sportive della nostra città che attendevano questa struttura da molti anni”.

“Tutto procede alla grande – ha concluso dunque il primo cittadino – Non vediamo l’ora di vedere la struttura”. (QUI IL VIDEO)

