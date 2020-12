Share Pin 1 Condivisioni

Ladispoli nel Cuore festeggia il suo primo Natale –

“Ladispoli nel Cuore festeggia il suo primo Natale.” Lo affermano i responsabili della stessa associazione in una nota diramata via social.

“Un anno particolare e, al tempo stesso, speciale per tutti noi. – prosegue la nota – Particolare a causa del Covid ma speciale perché ha visto unirsi, nella nostra associazione, tante persone, tutte diverse ma con un’unica visione comune, quella di un futuro migliore per tutti i cittadini.”

“Chi ha Ladispoli nel proprio cuore, capirà i nostri sentimenti. – affermano i responsabili dell’associazione – Gli altri che non hanno ancora avuto la possibilità di conoscerci, avranno modo di farlo presto e condividere, con le proprie idee – e soprattutto – l’amore per la nostra città, progetti e sogni ai quali abbiamo voluto dedicarci. Siamo impiegati, operai, disoccupati, insegnanti, commercianti, studenti, che uniti insieme, vogliamo costruire, con le nostre esperienze, una città aperta a tutti. Aperta al futuro, al mondo di tutti i giorni, alla realtà quotidiana che spesso viene dimenticata. Chiudersi nelle proprie idee e convinzioni, spesso porta a non essere compresi e, a volte, anche a sbagliare. Ladispoli la portiamo sempre nel nostro cuore, perché è la città in cui vogliamo vivere e che sappiamo apprezzare, senza sfruttarla, così com’è, piena di ricchezze ancora nascoste e di progetti ancora tutti da disegnare. Abbiamo scelto di inviarvi il nostro augurio, per queste festività, con un semplice filmato, a cui abbiamo partecipato in tanti.”

“Non possiamo stringerci la mano o abbracciarci. – conclude Ladispoli nel Cuore – Ma possiamo regalarvi il nostro sorriso, quello più sincero, quello fatto con il cuore. Tanti auguri, Ladispoli!”

Firmato da

Enrico Potestà; Alessandro Giovannetti; Luca Renzo; Raffaele Lattanzi; Roberto Barletta; Carlo Campanari; Angelo Antonio Catone; Roberto Oertel; Franco Ponziani; Jean- Michel Sombodey; Francesco Pistilli; Denzel Sombodey; Massimo Montini; Lorenzo Franceschini; Antonio Varrese.

Per la partecipazione Ladispoli nel Cuore ringrazia

Crescenzo Paliotta, Maria Concetta Palermo ed Eugenio Trani.

Segue link video, realizzato grazie al lavoro di Alessandro Giovannetti

https://www.facebook.com/ladispoli.nelcuore/videos/207377054328502