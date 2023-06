L’iniziativa a costo zero per il Comune. In totale sono 200 i veicoli posizionati sul territorio a disposizione degli utenti per il noleggio

A Ladispoli arrivano i monopattini elettrici in condivisione –

Duecento monopattini elettrici posizionati in diversi punti del territorio, a disposizione degli utenti per il noleggio. Questa la novità approdata nella città balneare grazie a un accordo tra comune e la società Bird.

Per accedere al servizio basterà scaricare l’app targata Bird (dove saranno disponibili anche informazioni sui costi di noleggio) e creare il proprio profilo utente.

Il servizio è rivolto ai soli maggiorenni. Tutti i mezzi, inoltre, sono dotati di rilevamento satellitare che previene i furti e allo stesso tempo controlla la velocità del mezzo rallentandola nelle aree pedonali e inibisce il termine del noleggio nelle zone in cui è vietato il parcheggio.

A Ladispoli arrivano i monopattini elettrici in condivisione. I COMMENTI

“Questa grande opportunità – hanno spiegato da palazzo Falcone – è a costo zero per il comune di Ladispoli: si tratta di un servizio offerto da operatori privati senza alcun onere che è un’ulteriore opportunità per la città e per i ladispolani di muoversi con facilità e in modo sostenibile”.

“Apprezziamo l’attenzione della città nei confronti della micromobilità, che offre a residenti e turisti la possibilità di spostarsi in modo ecologico riducendo il traffico e l’inquinamento – hanno aggiunto dall’azienda – Non vediamo l’ora di continuare a lavorare a stretto contatto con la città, e portare avanti la nostra missione di far diventare le nostre città meno inquinate e più vivibili”.