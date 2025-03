Ladispoli: Marevivo e Gruppo Pellicano insieme per tutelare il mare

“ADOTTA UNA SPIAGGIA”: MAREVIVO E GRUPPO PELLICANO INSIEME PER TUTELARE IL MARE

Volontari in azione nella spiaggia di Marina di San Nicola per rimuovere rifiuti di ogni genere

Roma, 25 marzo 2025 – Nell’ambito della campagna nazionale di Marevivo “Adotta una spiaggia”, che prevede attività di pulizia, monitoraggio, tutela e valorizzazione delle spiagge italiane, si rinnova per il quinto anno consecutivo la collaborazione tra la Fondazione ambientalista e il Gruppo Pellicano Hotels. La prima operazione di pulizia è stata effettuata il 24 marzo, a Marina di San Nicola, spiaggia di Ladispoli, dove sono stati raccolti 138 kg di rifiuti – 35 kg di plastica, 102 kg di indifferenziata e circa 1kg di vetro – dal tratto di litorale confinante con La Posta Vecchia, un’area isolata contraddistinta da un forte inquinamento da plastica, trasportata a riva direttamente dal mare.

“Adottare una spiaggia significa prendersi cura di un tratto di costa durante tutto l’anno, non solo nei mesi estivi”, afferma Raffaella Giugni, Segretario Generale di Marevivo. “Siamo felici di rinnovare la nostra preziosa collaborazione con il Gruppo Pellicano, un’azienda lungimirante che ha compreso l’importanza di proteggere il territorio, coinvolgendo anche i propri dipendenti. I risultati straordinari raggiunti confermano l’efficacia di questa partnership: dal 2021 a oggi, oltre 700 persone hanno partecipato al progetto di Marevivo, rimuovendo ben 1406 kg di rifiuti dalle spiagge adottate, che altrimenti sarebbero finiti in mare. La salvaguardia del nostro Pianeta è una responsabilità condivisa, che deve essere sostenuta da ogni settore, compreso quello imprenditoriale. Sostenibilità, innovazione e impegno sociale devono andare di pari passo per garantire un futuro più sano al nostro mare e alla sua ricca biodiversità”.

“Siamo orgogliosi di collaborare con Marevivo perché riconosciamo l’importanza di impegnarsi attivamente nella salvaguardia dell’ambiente. Ogni giorno, nei nostri hotel, ci dedichiamo ad organizzare il lavoro con il massimo rispetto per i luoghi che ci accolgono e per le persone che lavorano con noi.” Commenta Marie-Louise Sciò, CEO e Direttore Creativo del Gruppo Pellicano Hotels “In particolare, la nostra adesione al progetto ‘Adotta una spiaggia’, parte del nostro programma di sostenibilità “Il Dolce Far Bene”, ci permette di intraprendere azioni concrete per tutelare le spiagge e gli ambienti marini, risorse fondamentali per garantire un futuro migliore.”

In questi anni la campagna “Adotta una spiaggia” ha consentito di adottare 30 spiagge in tutta Italia, raccogliere quasi 60.000 kg di rifiuti lungo 54 km di coste, coinvolgere più di 4.800 volontari esensibilizzare i cittadini sull’immenso patrimonio naturalistico ed ecologico del Belpaese. Oltre alle attività di pulizia, monitoraggio e valorizzazione dei litorali, l’iniziativa prevede il posizionamento di pannelli informativo-divulgativi sui comportamenti più adeguati da mettere in pratica per rispettare l’ambiente.

L’attività di ieri, patrocinata dal Comune di Ladispoli, rappresentato dal Consigliere Filippo Moretti, si è svolta in collaborazione con i dipendenti de La Posta Vecchia Hotel di Palo Laziale, e rientra nel quadro del programma di sostenibilità “Il Dolce Far Bene” del Gruppo Pellicano Hotels che ha già coinvolto le tre strutture ricettive del Gruppo in numerose iniziative di sostenibilità ambientale: La Posta Vecchia Hotel di Palo Laziale, l’Hotel Il Pellicano di Porto Ercole e il Mezzatorre Hotel & Thermal Spa di Ischia.