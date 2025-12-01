Ladispoli, Lucilla Metta è il nuovo Assessore della Giunta comunale –

Lucilla Metta è il nuovo Assessore del Comune di Ladispoli con deleghe nei seguenti settori: Innovazione Tecnologica, Digitalizzazione e Servizi Informatici; Agricoltura.

Subentra ad Alessandra Feduzi, che ha rassegnato le proprie dimissioni.

“Finisce oggi la mia esperienza amministrativa al Comune di Ladispoli – dichiara Feduzi –. Ho consegnato le mie dimissioni al Sindaco Alessandro Grando, che ringrazio infinitamente per la fiducia accordata tre anni fa e costantemente rinnovata nel tempo attraverso un confronto continuo. In questi anni mi sono sempre rimboccata le maniche, lavorando a testa bassa. Credo che un buon amministratore debba agire sempre per il bene comune. È questo il motivo per cui sono rimasta fino ad oggi. Tengo a precisare che le dimissioni non sono legate alle vicende partitiche dell’ultimo periodo, le quali però hanno comunque influito sulla decisione di non proseguire il mandato amministrativo e di iniziare un nuovo percorso”.

“Ringrazio la dottoressa Alessandra Feduzi – afferma il Sindaco Alessandro Grando – per il lavoro svolto con professionalità e grande dedizione, sempre nell’interesse della città e dell’intera comunità. Auguro buon lavoro alla dottoressa Lucilla Metta, certo che grazie alle sue capacità e al suo bagaglio di esperienze saprà dare un contributo importante al percorso che stiamo portando avanti come Amministrazione”.

“Desidero ringraziare il Sindaco Grando per la fiducia che ha riposto in me – dichiara il neo assessore –. Ho accettato questo incarico con gioia e con un forte senso di responsabilità: con gioia, perché sarò felice di lavorare per il bene di Ladispoli e dei miei concittadini; con responsabilità, perché sono consapevole dell’importanza e della delicatezza delle deleghe che da oggi mi vengono affidate. Metterò impegno, ascolto e determinazione in ogni scelta che sarò chiamata a compiere, con l’obiettivo di costruire insieme risultati concreti e duraturi per la nostra città”.