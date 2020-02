Condividi Pin 1 Condivisioni

Ladispoli, le farmacie Flavia Servizi aderiscono alla Settimana della raccolta del Farmaco

Fino a lunedì 10 febbraio presso le farmacie Flavia Servizi sarà possibile acquistare un medicinale da banco che sarà poi consegnato agli oltre 1.800 enti assistenziali convenzionati con Banco Farmaceutico che offrono cure e medicine gratuite a chi non può permettersele per ragioni economiche.

La Giornata di Raccolta del Farmaco è un’occasione importante per aiutare concretamente chi ha bisogno. Il farmacista, in base alle indicazioni ricevute dagli enti, indirizza il cliente, suggerendo le categorie di farmaci di cui c’è maggiore ed effettivo bisogno. La Giornata riguarda i soli farmaci senza obbligo di ricetta medica e si è inizialmente concentrata sulle categorie più utilizzate: antinfluenzali, antinfiammatori e antipiretici.

Queste le Farmacie comunali dove rivolgersi: Farmacie 1, via Firenze 44; Farmacia 2 viale Europa 22; Farmacia 3 via Bari 72; Farmacia 4 via Roma 88.