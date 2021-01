Share Pin 0 Condivisioni

Ladispoli, la solidarietà non va in vacanza: consegnati 80 pacchi alimentari

A Ladispoli la solidarietà non si ferma nemmeno durante le festività di Natale. Con il perdurare dell’emergenza sanitaria e delle tante restrizioni imposte dal Governo sono numerosi i cittadini che purtroppo hanno dovuto tirare la cinghia.

Diversi quelli che non riescono più ad arrivare a fine mese e che non sanno come imbandire la tavola per un semplice pranzo, figurarsi per il pranzo di Natale o di Capodanno. C’è chi infatti ha perso il lavoro, chi aspetta la cassa integrazione, chi purtroppo si è visto costretto a chiudere a propria attività in attesa delle nuove disposizioni del Governo e chi invece l’attività l’ha dovuta chiudere per sempre.

Ladispoli, la solidarietà non va in vacanza

E proprio a loro era stato dedicato il conto corrente aperto dall’amministrazione comunale ladispolana in collaborazione con la Protezione civile comunale.

Obiettivo: raccogliere abbastanza denaro così da poter acquistare beni di prima necessità da distribuire tra chi ad oggi ha risorse economiche limitate o inesistenti.

E proprio in vista delle festività natalizie l’amministrazione aveva riempito i pacchi anche con dei piccoli regali da distribuire ai bambini presenti all’interno di quelle famiglie.

Sono circa 80 i pacchi alimentari che i volontari della Proci sono riusciti a consegnare.

Tra questi anche un centinaio di giochi. Consegna che non si è interrotta nemmeno durante le giornate di maltempo che hanno visto i volontari impegnati su più fronti contemporaneamente: pattugliare il territorio per evitare disagi alla popolazione e regalare un sorriso