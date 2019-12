Ladispoli, la Polizia in Via Vilnius e i Vigili in Via Aldo Moro?

Condividi Pin 8 Condivisioni

Sembrerebbero individuate le sedi per il Commissariato e per il Comando di Polizia di Stato

La Polizia di Stato prende il posto dei Vigili Urbani in Via Vilnius a Ladispoli? L’annuncio, fatto qualche giorno fa dal Sindaco Alessandro Grando aveva suscitato entusiasmo in tutta la comunità ladispolana.

La decisione è stata presa al Viminale, che nei giorni scorsi ha varato il nuovo assetto per la sicurezza della Capitale e dell’hinterland.

“E’ il più bel regalo di Natale che la nostra città potesse ricevere – aveva detto Grando -. Siamo onorati di questa scelta e, a nome di tutta la città, ringrazio la Polizia di Stato per aver tenuto in considerazione Ladispoli”.

Secondo alcune indiscrezioni, il nuovo commissariato di Polizia di Stato dovrebbe sorgere in via Vilnius, proprio nello stabile di proprietà del Comune che ospita i Vigili Urbani. “E’ una possibilità concreta”, ha detto il Sindaco Grando alla nostra redazione.

Per la Polizia Locale di Ladispoli sarebbe il secondo trasloco in poco tempo. Fino a pochi mesi fa, infatti, gli uffici del comando dei Vigili Urbani erano situati in via delle Azalee, in un edificio privato.

E i Vigili Urbani? Per loro l’Amministrazione Comunale sembra aver già stata individuata una nuova casa in Via Aldo Moro.

“Il Commissariato di Polizia era un nostro punto del programma elettorale – afferma Grando – e fin dall’inizio del mandato abbiamo lavorato insistentemente per raggiungere questo obiettivo. Ora di certo non ci tiriamo indietro”.

I commissariati distaccati nei comuni dell’hinterland di Roma passano da 10 (Civitavecchia, Fiumicino, Albano, Velletri, Frascati, Colleferro, Marino, Tivoli, Anzio Nettuno e Genzano) a 11 con l’istituzione del commissariato di Ladispoli.