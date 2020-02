Ladispoli, kitesurf il caso finisce solo davanti al giudice di pace

Condividi Pin 0 Condivisioni

Per il tribunale di Civitavecchia non si può parlare di omissione di soccorso perché sull’elicottero non era stata trovata la scatola nera

Niente scatola nera sull’elicottero coinvolto nell’incidente del kitesurf alla Palude di Torre Flavia a Ladispoli e dunque niente omissione di soccorso.

Questo quanto deciso dai magistrati di Civitavecchia, come riporta il Messaggero, che si era occupata della vicenda.

Come si ricorderà un kitesurfer il 3 ottobre 2018 è stato risucchiato dal turbinio causato dall’elica di uno degli elicotteri militari che in quei giorni stavano effettuando delle esercitazioni sul territorio ladispolano e cerite.

Il kitesurfer, Alessandro Ognibene, dopo essere volato in aria è ricaduto violentemente sulla spiaggia dove si era portato l’elisoccorso che lo aveva trasferito al Policlinico Gemelli di Roma.

I piloti dell’elicottero non erano tornati indietro per verificare quanto successo,.

Per la magistratura che ha condotto le indagini, non si potuto però parlare di omissione di soccorso perché sul velivolo non era stata trovata la scatola nera.

Il caso, dunque, ora, finisce davanti al giudice di Pace.