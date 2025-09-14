Ladispoli, inviato di “Chi l’ha visto?” ha visitato il punto dove una lettera anonima ha indicato dove trovare il corpo di Elena Vergari

Ladispoli, inviato di “Chi l’ha visto?” ha visitato il punto dove una lettera anonima ha indicato dove trovare il corpo di Elena Vergari

Una lettera anonima recapitata qualche giorno fa a “Chi l’ha visto?” ha riacceso i riflettori sulla scomparsa di Elena Vergari. Una donna scomparsa da Ladispoli nel 2005.

L’autore indica una zona di campagna a circa 700 metri dall’abitazione, nei pressi di un piccolo tunnel. Allegando anche uno schizzo con il punto esatto dove sarebbe stato occultato il corpo.

La segnalazione, resa pubblica nell’ultima puntata della trasmissione, rimette il caso al centro dell’attenzione. Il fratello Paolo chiede verifiche sul terreno con cani molecolari e con le più evolute tecnologie. Ricordiamo che in passato le indagini si erano concentrate sul marito e poi erano state archiviate.

Riprendiamo questa notizia perché ieri sera è stato pubblicato sulla pagina ufficiale della trasmissione, il video di un collegamento esterno di un loro inviato, proprio nel posto dove la lettera anonima ha indicato la presenza del corpo della signora Vergari. Il video lo potete vedere cliccando qui.

Nel video, l’inviato di “Chi l’ha visto?” racconta che, effettivamente, in quel punto sono visibili delle ossa. È stata avvisata la Polizia che è intervenuta sul posto con un medico legale per verificare se si tratta di resti umani o di animali.