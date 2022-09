Perini: “Il calendario degli interventi verrà pubblicizzato di settimana in settimana e che saranno eseguiti sulla totalità del territorio comunale”

Ladispoli, interventi di sfalcio delle erbe e pulizia delle strade –

L’Amministrazione comunale informa i cittadini di Ladispoli che da lunedì 19 settembre ripartiranno gli interventi di sfalcio delle erbe interstiziali e pulizia delle strade.

Il calendario prevede l’avvio dei lavori lunedì 19 in via dei Cigni e via dei Gabbiani, martedì 20 in via dei Delfini, mercoledì 21 in via dell’Ippocampo e via del Corallo, giovedì 22 in via del Tritone, venerdì 23 in via della Fenice e via Albatros e sabato 24 settembre in via del Ghirlandaio.

I futuri interventi saranno comunicati nelle prossime settimane.

“Invitiamo i cittadini – afferma l’assessore all’ambiente, Marco Pierini – a rispettare i divieti di sosta temporanei nelle strade interessate dagli interventi. In occasione della prima tranche di lavori ci sono stati dei rallentamenti a causa delle automobili parcheggiate dove doveva essere tagliata l’erba.

Sono previste multe per i trasgressori, la polizia locale provvederà alla rimozione forzata dei veicoli.

Si informano inoltre i cittadini che il calendario degli interventi verrà pubblicizzato di settimana in settimana e che saranno eseguiti sulla totalità del territorio comunale.

Ribadiamo che questi interventi sono importanti per garantire una pulizia accurata delle vie interessate, poiché con il nuovo appalto di Igiene Urbana del Comune è stato deciso di sospendere le multe per divieto di sosta nelle aree e nei giorni dove previsto lo spazzamento meccanizzato delle strade, proprio per favorire i cittadini a non dover rimuovere le proprie autovetture nei giorni di pulizia. Chiediamo ai cittadini di Ladispoli la massima collaborazione”.