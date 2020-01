Condividi Pin 5 Condivisioni

Una buona notizia che arriva dalla delibera di giunta dello scorso martedì.

Ladispoli, il Teatro Marco Vannini concesso gratuitamentealle realtà che operano nel settore della disabilità

Con Delibera di Giunta, votata martedì 28 gennaio 2020, si è voluta ufficializzare la concessione gratuita del Teatro Marco Vannini, oltre alle scuole, anche alle associazioni di volontariato, alle Onlus e alle realtà senza scopo di lucro che operano nel settore della disabilità per l’alto valore morale e sociale che queste perseguono.

“Dal momento della intitolazione del Teatro a Marco Vannini e dell’utilizzo esclusivo per eventi culturali in genere – spiega l’assessore alla cultura Marco Milani – abbiamo assistito ad un aumento esponenziale delle richieste di utilizzo del Teatro, a testimonianza del grande fermento culturale e artistico della nostra città. In questo senso, il Sindaco e tutta la Giunta, hanno voluto sottolineare l’importanza inclusiva che Arte e Cultura rivestono per chi è meno fortunato, sancendo ciò che era già in atto ma che andava ufficializzato, ovvero l’uso gratuito del Teatro Vannini per le Associazioni che operano nel settore della disabilità.

Colgo l’occasione per dare appuntamento a chiunque voglia partecipare, a venerdì 31 gennaio, presso il Teatro Marco Vannini con lo spettacolo “Diversi da chi”, a cura di “Children of the world”, associazione benefica che si ispira alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità”.