“Domenica sarà nostra premura dimostrare quello che sappiamo fare”

Ladispoli, il Borgo San Martino pronto ad affrontare il derby sul campo dell’Atletico

In un clima sereno dopo le abbuffate delle feste, il Borgo San Martino torna in clima campionato in attesa di affrontare, domenica prossima, il derby sul campo dell’Atletico Ladispoli.

Le due squadre che viaggiano in situazione diverse di classifica, si preparano a una gara che si preannuncia scoppiettante anche per molti ex tra le due formazioni.

Esposito per molti anni ha vestito la maglia biancorossa, consacrandosi come attaccante, ma domenica il suo compito sarà quello di trascinare il Borgo verso il successo per attaccarsi alle prime posizioni.

Dalla parte opposta l’Atletico schiererà anche l’ex capitano del Borgo Gianfranco D’ercole.

Il diesse Discepolo: “Iniziamo il 2020 con una trasferta molto difficile, da cui dobbiamo riuscire a portare via il massimo dei punti.

La squadra è consapevole che ci attendono gare insidiose, farle nostre sarà compito di un gruppo che crede nel salto in Promozione. Ritengo che siamo un gruppo completo in ogni reparto e domenica sarà nostra premura dimostrarlo!”.