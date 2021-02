Share Pin 2 Condivisioni

Ladispoli, il 6 marzo torna ‘Affari su ruote’ – riceviamo e pubblichiamo:

L’occasione che mancava torna SABATO 6 MARZO 2021 dalle ore 8:00 alle 17:00. L’opportunità per tutti di poter vendere o barattare gli oggetti ancora in buono stato, inutilizzati, tenuti in casa, soffitte, garage e cantine.

Ecologico e sostenibile, un sospiro di sollievo per il nostro Pianeta!Usa la tua auto come una vetrina per mostrare, vendere o barattare gli oggetti.

Affrettati, prenota il posto nel parcheggio di via Firenze (area mercato settimanale).

Info e prenotazioni 3911191668, [email protected]