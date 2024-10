Ladispoli, il 22 in biblioteca la presentazione di “Donne con lo zaino. Storie di vite sempre in cammino”

L’amministrazione comunale informa che martedì 22 ottobre alle ore 16:30 presso la biblioteca di Ladispoli si svolgerà la presentazione del libro “Donne con lo zaino. Storie di vite sempre in cammino” di Patrizia D’Antonio e Raffaella Gambardella. Il romanzo, edito da Elliot nel 2021, è il prodotto di un blog omonimo che ha raccolto storie di donne, viaggiatrici e non, in un arco di tempo della durata di tre anni.

Sono tante storie di donne molto tipo diverse tra loro: ballerine, musiciste, ingegnere, contadine, marciatrici, cavallerizze, scrittrici, poetesse, artiste, artigiane, dottoresse, veterinarie e tante altre!

Scopriremo amicizie nate da piccoli e intensi incontri e altre più profonde che esistono e resistono da tanti anni… brevi racconti e interviste a donne per le quali lo zaino , reale e metaforico, a volte rappresenta un peso che limita mentre altre volte uno strumento che stimola la capacità di essere sempre pronte a spostarsi e ad affrontare senza paura e con spirito di avventura quello che ci riserva la vita.

Le autrici, attraverso il loro linguaggio scorrevole ma profondo, vi invitano a conoscere queste donne, ad ascoltare le loro esperienze, scelte, delusioni, desideri, e aspirazioni proprio come si farebbe con le proprie amiche! La presentazione si terrà nella Sala Conferenze della Biblioteca; sarà presente Raffaella Gambardella e dialogherà con lei Alessandra Damiotti. Prima e dopo la presentazione, l’autrice si intratterrà con il pubblico per rispondere alle curiosità e per il rituale firmacopie. La partecipazione è libera e gratuita e non è richiesta prenotazione.