Ladispoli, “Il suo cane ha aggredito il nostro, poi il padrone si è allontanato”

Spavento per una giovane mamma, incinta al nono mese, che porta a spasso i cani insieme alla figlia di sei anni

Ladispoli, aggredita da un molosso: il padrone fugge –

Una vicenda che denota tutta l’inciviltà di molti padroni di animali: un banale incontro tra proprietari di cani che si trasforma in una tragedia per l’incuria di chi non è in grado di badare al proprio cane. Noemi è una giovane donna di Ladispoli, incinta al nono mese, che stava facendo una passeggiata al Miami con i suoi due cani di piccola taglia e sua figlia di sei anni.

Come riportano alcuni giornali locali, la ragazza girando un angolo si è trovata davanti un uomo sulla sessantina che portava a spasso un grosso molosso marrone.

Il molosso appena visto uno dei cani più piccoli ha caricato il gruppo tentando di morderlo al collo. Il padrone non è stato visibilmente in grado di ritirare il proprio cane e a salvare l’altro animale è stata solo la pettorina che si è spezzata offrendo al cane più piccolo la possibilità di divincolarsi.

Il proprietario del molosso però si è allontanato senza assicurarsi della salute di nessuno dei presenti, una donna incinta, una bambina e due cani aggrediti.

Noemi è ritornata a casa con una figlia terrorizzata e senza danni per lei, incinta, e per i suoi cani, ma il problema rimane: quello di essere ostaggi dell’inciviltà altrui.

(Immagine di repertorio)