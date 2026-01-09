Ladispoli: il 15 gennaio in Biblioteca presentazione del libro “Questo mio corpo” di Sara Durantini, e della raccolta di poesie “Naufragare” –

L’amministrazione comunale informa che, giovedì 15 gennaio alle ore 16.30 presso la Biblioteca di Ladispoli, si terrà la presentazione del romanzo “Questo mio corpo”, di Sara Durantini, e della raccolta di poesie “Naufragare”, di Francesco Campana, che si terrà.

Mantovana di nascita, Sara Durantini negli ultimi anni ha firmato con diverse case editrici titoli a carattere biografico, in particolare dedicandosi alla vita di Annie Ernaux, autrice francese che ha contribuito alla sua formazione letteraria. Nel 2023 inizia una collaborazione con la casa editrice ternana Dalia Edizioni, curando un romanzo corale sulla condizione femminile e con cui pubblica due romanzi, l’ultimo dei quali è “Questo mio corpo”.

L’opera è un viaggio nel desiderio di scoprirsi, sulla volontà di muoversi nonostante l’immobilità della sottomissione, un inno alla parola, scritta e parlata, che ha il potere di rompere il silenzio, e anche un inno ai silenzi, quelli profondi ma cauti, che avvolgono come una calda coperta il viaggio nella ricerca dell’identità.

Francesco Campagna, docente e scrittore siciliano ora residente nella nostra città, dà alle stampe con la casa editrice Bertoni di Perugia “Naufragare” nel 2024, avendo già alle spalle la pubblicazione di due raccolte poetiche tra il 2013 e il 2014.

Gli autori dialogheranno insieme conducendoci tra le righe delle loro opere.