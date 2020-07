Condividi Pin 4 Condivisioni

A lavoro i tecnici di Flavia Servizi per risolvere il guasto. Disagi idrici nella zona

Ladispoli, guasto a una condotta in via Kennedy –

Mattinata con i rubinetti a secco per i residenti di via Kennedy e via del Lavatore.

In mattinata si è infatti verificato un guasto alla condotta idrica principale nella zona di via Kennedy.

Sul posto sono già a lavoro i tecnici della Flavia Servizi e il guasto dovrebbe essere riparato entro il pomeriggio.

Nella zona, compresa via del Lavatore, è stato chiuso il flusso dell’acqua.