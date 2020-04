Condividi Pin 0 Condivisioni

Ladispoli, “grazie all’associazione guardia rurale ausiliaria zoofila Nogra”

“Loro sono l’Associazione Guardia Rurale Ausiliaria Zoofila Nogra Ladispoli e non hanno certamente bisogno di presentazioni. Da anni sono attivi sul territorio e sono diventati una delle colonne portanti del volontariato della nostra città. Si occupano di vigilanza zoofila e recupero animali, in collaborazione con il Comune di Ladispoli e le Forze dell’ordine. Nel momento in cui è stato attivato il Centro Operativo Comunale non hanno esitato un secondo per dare la loro disponibilità.

Da allora non hanno mai fatto mancare il loro prezioso supporto, intervenendo giornalmente in numerosi ambiti:

Consegna a domicilio di farmaci e beni di prima necessità agli anziani;

Assistenza per disciplinare gli ingressi all’esterno dei supermercati;

Consegna a domicilio di pacchi alimentari alle famiglie in difficoltà;

Presidio all’esterno dei supermercati nelle giornate di raccolta alimentare.

Inoltre, sono incaricati dell’apertura e della chiusura del parco pubblico del Bosco di Palo per consentire alle famiglie dei ragazzi disabili di fare una passeggiata in sicurezza. Sapere di poter contare sul loro sostegno ci fa sentire più al sicuro. A nome della la città li ringrazio per tutto quello che stanno facendo per aiutarci ad affrontare al meglio l’emergenza sanitaria.

Anche grazie a loro a Ladispoli nessuno viene lasciato solo”.

Così il sindaco Grando.