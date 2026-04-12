Ladispoli, Grando cede la fascia: Francesca Lollobrigida Sindaca per un giorno alla 73ª Sagra del Carciofo Romanesco

Riconoscimento simbolico alla campionessa azzurra per i risultati ai Giochi di Milano-Cortina 2026: “Orgoglio di Ladispoli e dell’Italia”

Ladispoli, Grando cede la fascia: Francesca Lollobrigida Sindaco per un giorno alla 73ª Sagra del Carciofo Romanesco –

LADISPOLI – Un momento di grande emozione e orgoglio cittadino ha segnato la 73ª edizione della Sagra del Carciofo Romanesco di Ladispoli: il sindaco Alessandro Grando ha simbolicamente ceduto la fascia tricolore alla campionessa azzurra Francesca Lollobrigida, nominandola “Sindaca per un giorno”.

A dichiararlo è stato lo stesso primo cittadino, che ha voluto rendere omaggio alla straordinaria carriera sportiva dell’atleta, culminata con i recenti successi ai Milano Cortina 2026.

A raccontarne le emozioni è stato lo stesso Alessandro Grando, che ha sottolineato il valore simbolico dell’iniziativa: “È un gesto di riconoscenza e ammirazione per gli eccezionali risultati conseguiti. Francesca rappresenta un orgoglio per Ladispoli e per tutta la Nazione. Con il suo impegno e la sua determinazione ha portato in alto i colori dell’Italia nel mondo”.

La cerimonia, accolta con entusiasmo dal pubblico presente alla storica manifestazione dedicata al carciofo romanesco, ha visto la partecipazione di cittadini, associazioni e rappresentanti istituzionali. Tra gli applausi, Lollobrigida ha indossato la fascia tricolore, ricevendo simbolicamente le chiavi della città.

Il sindaco ha inoltre rivolto un pensiero anche a Daniele Di Stefano, giovane promessa del territorio, augurandogli un futuro ricco di soddisfazioni sportive.

La nomina di “Sindaco per un giorno” rappresenta un tributo dal forte valore simbolico: un modo per rafforzare il legame tra la comunità e i suoi talenti e per ispirare le nuove generazioni attraverso esempi di dedizione, sacrificio e successo.

Con questa iniziativa, Ladispoli conferma ancora una volta il suo spirito di appartenenza e la capacità di celebrare le eccellenze locali, in un clima di festa e partecipazione che da oltre settant’anni caratterizza la Sagra del Carciofo.