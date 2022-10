Ladispoli e Cerveteri, doppio derby in una settimana

Città di Cerveteri vs Academy Ladispoli sia in Eccellenza che nel Campionato digitale eSport

E’ una settimana particolare quella appena iniziata. Si avvia infatti il torneo eSport, Rivals Championship Us Acli, organizzato dall’AIGC ed Esports Rivals in collaborazione con UsACLI, ente di promozione sportiva nazionale. Campionato per la console PS5 nel gioco FIFA 23 in modalità PRO CLUB (modalità in cui si gioca 11vs11). Nel torneo sono state coinvolte tante realtà sportive del panorama laziale come Aranova, Fiano Romano, APD Vigna Pia, Colleferro, Pro Calcio Tor Sapienza, Atletico Lodigiani, Città di Cerveteri, Favl Cimini, Nuovo Borgo San Martino, Roma City insieme all’Academy Ladispoli, veterana ormai del mondo eSport e protagonista la scorsa stagione delle finali nazionali di E-Serie D di LND eSport. Insieme alle squadre laziali parteciperanno tante compagini provenienti da tutta Italia come Us Fasano, Matese FC, Seregno Calcio, Piacenza ESport, Nocerina, Leon Monza e Brianza, Vigor Senigallia e delle ASD prettamente esport come Maze Esport e Mad Gunners. Ad ogni realtà sportiva, che si è affacciata ora alla modalità, è stato abbinato un team eSport già esistente e collaudato in modo da far prevalere lo spettacolo.

Il torneo si svolgerà dal 2 novembre al 21 dicembre 2022 e sarà da introduzione al vero e proprio campionato che partirà a Gennaio 2023. Per permettere appunto al torneo di rimanere nelle date prestabilite, le squadre sono state divise in due gironi da 10 team e, ironia della sorte, Cerveteri e Ladispoli, non solo sono capitate nello stesso girone (il girone A), ma si affronteranno nella prima giornata della competizione, nella stessa settimana del derby previsto nel campionato di Eccellenza laziale. Le altre partite della prima giornata per il girone A saranno Vigna Pia contro Seregno Calcio, Aranova contro Maze eSport, Atletico Lodigiani contro Leon eSport e Colleferro contro Fiano Romano. Nel girone B invece I Mad Gunners se la vedranno contro la Vigor Senigallia, La Matese FC contro L’Us Fasano, Il Roma City contro la Nocerina, il Borgo San Martino contro la Polisportiva Favl Cimini e il Pro Calcio Tor Sapienza contro il Piacenza Calcio. Le partite saranno trasmesse in diretta sul canale Twitch di US Acli ogni martedì e mercoledì alle ore 23.00.