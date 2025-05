In occasione dell’esibizione delle Frecce Tricolori, prevista per domenica 1° giugno 2025, l’assessore al Commercio, Daniela Marongiu, informa la cittadinanza e gli operatori del mercato domenicale che il mercato si svolgerà regolarmente fino alle ore 13:00. Entro tale orario l’area dovrà essere completamente sgomberata da cose e persone, per permettere agli addetti del servizio di igiene urbana di effettuare le necessarie operazioni di pulizia e preparazione dell’area, che sarà successivamente destinata a parcheggio straordinario a supporto dell’affluenza prevista per l’evento.

“Ringrazio fin da ora – ha dichiarato l’assessore al Commercio, Daniela Marongiu – tutti i commercianti per la collaborazione, la disponibilità e il senso civico dimostrati. Il loro contributo è fondamentale per la buona riuscita di un evento così rilevante per la nostra città”.