Ladispoli domani suona la campanella, Grando: “Buon anno agli studenti, agli insegnanti e a tutto il personale scolastico”

Domani mattina per migliaia di bambini e ragazzi di Ladispoli suonerà la prima campanella, che darà il via ad un nuovo anno scolastico.

Come di consueto rivolgo a tutti gli studenti, agli insegnanti, ai collaboratori scolastici e in generale a tutti coloro che lavorano nel mondo della scuola un grande in bocca al lupo, con l’augurio che sia un’annata ricca di soddisfazioni, personali e collettive.

Quest’anno scolastico inizia inoltre con una gradita novità per l’Istituto Comprensivo Ladispoli 3, che finalmente avrà una Dirigente scolastica di ruolo, la Prof.ssa Giovanna Bruno, alla quale mando un caloroso messaggio di benvenuto da parte della nostra città.

A lei e a tutti Dirigenti riconfermati rivolgo i miei più sinceri auguri buon lavoro, rinnovando la completa disponibilità da parte dell’Amministrazione comunale a collaborare per il benessere degli alunni.

Come sappiamo dovremo continuare a fare i conti con l’emergenza sanitaria e saremo chiamati a rispettare alcune semplici ma importanti regole, dentro e fuori i plessi scolastici.

Chiedo quindi agli studenti e ai genitori un pò di pazienza e massima collaborazione per fare in modo che tutto proceda nel migliore dei modi.

Ringrazio infine l’Assessore Fiovo Bitti, i dipendenti comunali e gli amministratori che hanno lavorato duramente nelle ultime settimane per rendere le scuole sempre più confortevoli e sicure per i nostri figli e per organizzare al meglio i sevizi scuolabus e mensa.

A questo punto non ci resta che aspettare il suono della prima campanella.

Buon anno scolastico a tutti!