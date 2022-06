Il Sindaco: ”Tutti a raccolta per la nostra città”

Ladispoli, domani la pulizia volontaria al Bosco di Palo

Prosegue con successo l’iniziativa di valorizzazione e pulizia del bosco di Palo. Dopo gli ultimi interventi svolti sul territorio, il Sindaco di Ladispoli Alessandro Grando scende in campo per dire no alla sporcizia e tutelare l’ambiente.

A partire dalle ore 10, in via dei Delfini, all’ingresso del Bosco di Palo, prenderà il via la giornata di solidarietà ambientale volontaria della raccolta dei rifiuti, in cui occorre presentarsi muniti di guanti e sacchi per contribuire alla salvaguardia dell’ambiente circostante.

Il Sindaco Grando invita tutti a partecipare: “Ladispolani tutti a raccolta per la nostra città”