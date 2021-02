Share Pin 15 Condivisioni

Lo rende noto il Comune: da pochi mesi era andato in pensione. I funerali si svolgeranno domani, sabato 20 febbraio, alle ore 14.30 presso la chiesa del Rosario

Ladispoli dice addio a Renato Campofranco: ex dipendente comunale, persona buona ed educata –

Ladispoli dice addio a Renato Campofranco: ex dipendente comunale, persona buona ed educata

“Ciao Renato. Per anni ha lavorato nel campo dei Servizi sociali del comune di Ladispoli e solo da pochi mesi era andato in pensione. Tutti conoscevano Renato Campofranco, la sua gentilezza, la sua disponibilità e la generosità. Ora Renato non c’è più. Il sindaco Alessandro Grando e tutta l’Amministrazione comunale si stringono attorno ai suoi familiari in questo momento di grande dolore. I funerali si svolgeranno domani, sabato 20 febbraio, alle ore 14.30 presso la chiesa del Rosario.”

A dare il triste annuncio il Comune di Ladispoli attraverso la propria pagina Facebook.

A nome di tutta la redazione di Baraondanews sentite condoglianze ai famigliari. Renato, come lo ricordano tutti, era una persona buona, educata e molto attenta alla realtà della sua città. Qualità sempre più rare in questo mondo di oggi.