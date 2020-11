Share Pin 23 Condivisioni

Lo comunica la Flavia Servizi

Ladispoli, da oggi le farmacie comunali ampliano l’orario di apertura

La Flavia servizi rende noto che da oggi le farmacie comunali ampliano l’orario di apertura al pubblico.

Tra le novità la farmacia 1 di via Firenze e la 4 di via Roma il pomeriggio sono aperte al pubblico dalle 16:00 (precedentemente alle 16:40), mentre la 3 di via Bari il sabato effettuerà orario continuato. Inoltre l’apertura domenicale non sarà più svolta dalla farmacia 2 di viale Europa ma dalla 3 in via Bari.

Questi gli orari di apertura:

Farmacia numero 1, via Firenze 44, dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:30;

Farmacia numero 2, viale Europa 22, dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 19:30 (orario continuato);

Farmacia numero 3, in via Bari 72, aperta tutti i giorni (compreso domenica e festivi) dalle 8:30 alle 20:00 (orario continuato); Farmacia numero 4, via Roma 88/A, dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:30.