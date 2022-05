I controlli si sono concentrati su un cocktail bar molto frequentato in città: segnalati all’Ispettorato del lavoro i cinque dipendenti

Ladispoli, controlli nei locali: 2 segnalati e un denunciato per detenzione –

Prosegue l’attività di contrasto della mala movida in città svolta dal Commissariato di Ladispoli.

Ieri, 6 maggio, gli agenti della Polizia di Stato hanno eseguito controlli affiancati da tre equipaggi del Reparto di Prevenzione Crimine del Lazio, operatori della squadra di PG della Divisione PAS della Questura di Roma e una squadra Cinofila proveniente da Nettuno.

Il risultato dell’operazione è stato di 287 persone controllate, 47 veicoli su 7 posti di blocco e 4 esercizi commerciali.

A fronte dei controlli, due persone sono state segnalate alla Prefettura ed una persona è stata deferita dall’Autorità Giudiziaria per detenzione di sostanze stupefacenti.

I controlli si sono, in particolare, concentrati su un noto cocktail bar di Ladispoli, abitualmente ritrovo nelle ore notturne di un elevato numero di ragazzi e presso cui, nelle scorse settimane, si sono verificate alcune risse, oltre a liti tra i giovani avventori.

I controlli hanno portato alla denuncia di una persona originaria del Senegal, inottemperante alle prescrizioni della misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali (divieto di uscire dall’abitazione dopo le ore 21).

Sono state segnalate all’Ispettorato del lavoro, per le verifiche di competenza, cinque persone che, al momento del controllo, risultavano svolgere attività lavorativa presso il locale.

Il titolare sarà, inoltre, sanzionato per mancato utilizzo, da parte dei dipendenti, dei Dpi di protezione delle vie respiratorie (attualmente prescritti per chi lavora a contatto con il pubblico) e per mancanza dell’etilometro prescritto per la verifica dell’eventuale stato di ebbrezza da parte dei frequentatori dei locali.

Sono, infine, in corso gli accertamenti da parte degli agenti del commissariato di via Vilnius riguardo al possesso di tutte le autorizzazioni prescritte per il locale.