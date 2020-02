Condividi Pin 18 Condivisioni

Manifestazione oggi in città contro il passaggio ad Acea. In pochi hanno risposto all’appello

Di Giulia Simone

“Ladispoli contro Acea: l’acqua pubblica non si tocca”-

Pochi i cittadini che questa mattina sono scesi in piazza per manifestare contro il passaggio del controllo idrico ad Acea Ato 2.

Un passaggio che sicuramente porterà molti svantaggi a livello economico (con un aumento dei costi) ed assistenziale, senza un’autonomia gestionale del servizio .

“Siamo in un momento difficile, rivendichiamo un diritto : l’acqua di Ladispoli non si tocca”, questo lo slogan lanciato durante il corteo.

“Vogliamo far capire alla Regione che siamo più bravi dei grandi gestori ad occuparci dell’acqua, i prossimi giorni saranno decisivi. La protesta dovrà superare i confini comunali senza abbassare mai la guardia”.

Il corteo della manifestazione organizzata dall’Assemblea comunale è partito alle ore 10 da Piazzale Roma per poi dirigersi in Piazza Rossellini.

Sono stati molti i politici che hanno preso parte all’evento.

Presenti sopratutto (oltre al Sindaco di Ladispoli Alessandro Grando): il Consigliere Giuseppe Loddo, il Consigliere Daniele Giannini, Crescenzo Paliotta, il consigliere Filippo Moretti e molti altri politici che sono intervenuti in Piazza Rossellini.

La grande partecipazione politica – come molti hanno ribadito- non era legata a distinzioni tra partiti, ma “tra chi sta dalla parte dei cittadini per metterci la faccia, e chi invece ci si trova contro”, come ha spiegato anche il consigliere regionale Roberta Angelilli.

































Tra i vari partecipanti anche il Senatore William de Vecchis:

“Oggi siamo qui per portare la solidarietà del Senato ai cittadini di Ladispoli, al sindaco ma sopratutto ad un concetto importante: l’acqua è pubblica, è vita e non può essere un ricatto nei confronti di una città, da parte di un ente come Acea. Presenterò un’interrogazione lunedì al Ministro competente. “

Tra i vari interventi, quello del consigliere comunale Federico Ascani ha ricordato come: ” Questa lotta ha coinvolto tutte le amministrazioni precedenti, per difendere un servizio efficiente, a differenza di molti comuni vicini che non possono dire la stessa cosa. Tutti i governi se ne sono fregati, l’unica battaglia è quella di far cambiare la legge a livello nazionale”.

Presente anche il sindaco di Canale Monterano Alessandro Bettarelli.

Il suo Comune infatti, da poco più di un anno ha intrapreso lo stesso iter con Acea. Bettarelli è un testimone della grande burocrazia dietro alla Società in questione con cui è difficile partecipare e far valere i propri diritti:

“Porto una testimonianza concreta. Storicamente prendiamo acqua dall’acquedotto di Civitavecchia. Dopo il passaggio ad Acea, in particolare sono 10 le famiglie passate sotto il loro servizio”.

“Tre mesi fa c’è stata un’interruzione e sempre da tre mesi non riusciamo ad ottenere più risposte nè interventi”.

“Le nostre famiglie sono ancora senza acqua”.

“E’ un’ingiustizia” conclude il Sindaco Alessandro Grando.

” Abbiamo chiesto a tutte le forze politiche di aiutarci in questa battaglia, senza differenze di partiti, per far ascoltare la nostra lotta a livello regionale.”

” Appena subentrati in amministrazione abbiamo risolto in 40 giorni il problema dell’acqua nei periodi estivi. “

“Abbiamo realizzato un nuovo pozzo in località Statua, che ci consente di avere una quantità d’acqua maggiore e in maniera indipendente.”

“A differenza di Acea che causa danni ambientali, noi non sfruttiamo il territorio ma vogliamo promuovere gestioni virtuose”.

“Questa è una battaglia che conduciamo a nome della città, che tuttavia a causa della pigrizia dei cittadini ( oggi è molto diffusa), non è scesa piazza a manifestare, preferendo piuttosto lamentarsi sui social”.

