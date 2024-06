Ladispoli, con il ritorno della stagione estiva torna la sporcizia in città-

Ieri pomeriggio le guardie Ecozoofile FareAmbiente Ladispoli, sono tornati ad intervenire in Via Firenze, una zona della città che in questa stagione sembra esser presa d’assalto da cittadini incivili. Dalla pagina social il gruppo di Fare Ambiente lamenta che questa zona viene ogni estate compromessa da queste modalità e attacca la cosiddetta banda degli “zozzoni”: “Avevamo un pochino raddrizzato il tiro su questo punto della città, evidentemente il ritorno della stagione estiva ha scatenato l’indole beffarda nei confronti dell’ambiente di qualche abitante saltuario. Se volete la città pulita, cercate di conferire i rifiuti nella maniera più corretta, altrimenti non viene compromesso solo quel tratto, ma ce li ritroviamo tutti in giro e cominciano le polemiche su chi non controlla o chi non fa nulla! I controlli ci sono, gli accertamenti pure, ma c’è pure chi sporca!”